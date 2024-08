Camera approva il decreto Carceri, è legge

ROMA, 07 AGO - Il decreto Carceri è legge. Via libera definitivo dall'Aula della Camera con 153 voti favorevoli, 89 contrari e un astenuto. L'assemblea di Montecitorio aveva già votato nella serata di ieri la fiducia posta dal governo sul decreto. Il provvedimento era stato licenziato dal Senato giovedì scorso sempre con un voto di fiducia. Il testo prevede, tra l'altro, l'assunzione di mille agenti nei prossimi 2 anni; misure a favore dei detenuti come la possibilità di fare più telefonate; l'introduzione del reato di 'peculato per distrazione' e una maggiore possibilità per i tossicodipendenti detenuti di scontare la pena in comunità.