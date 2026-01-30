Giornale di Brescia
Camera annulla "le conferenze stampa di oggi per ordine pubblico"

ROMA, 30 GEN - Annullate per ordine pubblico tutte le conferenze stampa di oggi, così come deciso e confermato dalla Presidenza della Camera. Lo annuncia una nota di Montecitorio. Poco prima della nota tutti i giornalisti che attendevano la conferenza stampa convocata da Furgiuele con Casapound erano stati fatti uscire dalla sala stampa della Camera, al momento occupata dei Deputati delle opposizioni.

ROMA

