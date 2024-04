Cambia imposta su bollo e successione, verso misure in Cdm

ROMA, 08 APR - Novità in vista per le imposte di registro, di successione e di bollo. A quanto si apprende, un decreto legislativo su questi prelievi fiscali, attuativo della delega, è all'ordine del giorno della riunione preparatoria, prevista oggi pomeriggio, alla vigilia del Consiglio dei ministri chiamato anche a dare il via libera al Def. All'esame del pre-Cdm, inoltre, un disegno di legge per la ratifica dell'Accordo fra Italia e Albania sulla sicurezza sociale, la riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione del ministero dell'Agricoltura, e un decreto del Presidente della Repubblica sul Codice della navigazione.