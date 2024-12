Calenzano: Ciciliano, 'il sistema It Alert ha funzionato'

ROMA, 09 DIC - Poco dopo l'esplosione nel deposito Eni di Calenzano, su tutti i cellulari che si trovavano in un raggio di 5 chilometri dal luogo dell'incidente è arrivato il messaggio che avvisava di quanto appena avvenuto: "Allarme protezione Civile 9/12/2024 ore 11.25: incidente nell'impianto industriale Eni Spa con presenza di sostanze pericolose nel comune di Calenzano (Firenze), via Erbosa 29. Trova riparo al chiuso e non avvicinarti all'impianto. Tieniti aggiornato e segui le indicazioni delle autorità". Ha superato il primo vero 'esame' It Alert, il sistema di allertamento dal Dipartimento della Protezione civile che prevede, in caso di terremoti, catastrofi naturali, incidenti industriali, l'invio di un sms a tutti i telefoni che si trovano nella zona interessata. Dopo anni di sperimentazione, oggi It Alert ha avuto il suo primo battesimo operativo. "Il sistema ha funzionato" dice il capo della Protezione Civile Fabio Ciciliano, che ha seguito l'evolversi della situazione in contatto con le autorità fiorentine dall'unità di crisi nella sede del Dipartimento. "L'attivazione del piano d'emergenza per incidenti che avvengono in impianti industriali che ricadono sotto la direttiva Seveso - spiega - prevede una valutazione iniziale sull'impatto che questi possono avere sulla popolazione. Questa valutazione è stata fatta dalla prefettura di Firenze, che ha poi comunicato l'esito al Dipartimento". Da quel momento, erano da poco passate le 11, in una ventina di minuti è partito l'invio dei messaggi, che sono cominciati ad arrivare sui telefonini che si trovavano nella zona alle 11.36. Prima dell'invio, però, è stato fatto un intervento manuale sul sistema. It Alert prevede infatti che gli sms vengano inviati a tutti i dispositivi in un raggio di 3 km dal luogo in cui si è verificata l'emergenza: "in questo caso - sottolinea ancora Ciciliano - abbiamo agito manualmente per estendere il raggio a 5 chilometri". Ma come funziona It Alert? Il messaggio 'aggancia' non solo i cellulari di chi si trova nella zona al momento dell'emergenza, ma anche di tutti quelli che entrano nell'area. "E questo è fondamentale - afferma il capo della Protezione Civile - Chi vive nella zona ha sentito l'esplosione e visto la colonna di fumo ma per chi si stava avvicinando, in auto o in treno, è un'informazione utilissima per evitare di trovarsi in una situazione a rischio". Domate le fiamme e finita l'emergenza, il segnale di It Alert è stato spento alle 16.