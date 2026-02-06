Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Calenda, Salvini ha ragione, noi polo terzo e indipendente

AA

ROMA, 06 FEB - Salvini dice Calenda mai nella coalizione di centrodestra? "Ha ragione dal suo punto di vista". Lo ha detto il leader di Azione Carlo Calenda a Rainews. Calenda ha rimarcato come la postura del suo partito è sostenere provvedimenti che ritiene giusti e non sostenere quelli non giusti. "Alle scorse elezioni", oltre alla destra e alla sinistra, "si è presentato un polo terzo e indipendente, noi cerchiamo di dare rappresentanza a quel mondo". "Noi stiamo dove ci hanno messo gli elettori", "il metodo con cui lavoriamo è sempre un'opposizione costruttiva", ha aggiunto. "Il prossimo provvedimento a cui il governo sta lavorando è il decreto energia e noi abbiamo provato a dare contributi", ha concluso.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario