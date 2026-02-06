Calenda, Salvini ha ragione, noi polo terzo e indipendente

ROMA, 06 FEB - Salvini dice Calenda mai nella coalizione di centrodestra? "Ha ragione dal suo punto di vista". Lo ha detto il leader di Azione Carlo Calenda a Rainews. Calenda ha rimarcato come la postura del suo partito è sostenere provvedimenti che ritiene giusti e non sostenere quelli non giusti. "Alle scorse elezioni", oltre alla destra e alla sinistra, "si è presentato un polo terzo e indipendente, noi cerchiamo di dare rappresentanza a quel mondo". "Noi stiamo dove ci hanno messo gli elettori", "il metodo con cui lavoriamo è sempre un'opposizione costruttiva", ha aggiunto. "Il prossimo provvedimento a cui il governo sta lavorando è il decreto energia e noi abbiamo provato a dare contributi", ha concluso.