Calenda, noi in Europa per un'alternativa a Meloni e Schlein

ROMA, 30 APR - "Noi ci presenteremo con una lista - secondo me - dal punto di vista qualitativo la migliore, fatta da professionisti perchè l'Italia conta molto poco in Europa, è 25/ma su 27 nel Parlamento europeo come influenza. Secondo noi bisogna mandarci persone molto capaci dal punto di vista delle competenze. Io e Elena Bonetti ci candidiamo insieme per trainare la lista. Io avevo proposto un patto ai leader per non candidarsi ma è andata diversamente. Io penso che occorra dare un'alternativa all'Europa di Meloni che è un'Europa piccola, che non funziona, senza difesa comune con un'Italia che gioca con Orban, e occorre dare un'alternativa a quella molto confusa di Schlein che è quella del 'ma anche' dove uno lo candidi a favore dell'Ucraina e uno contro. Occorre dare un'alternativa chiara, liberaldemocratica: noi andremo nel gruppo di Renew che è quello di Macron. Gli italiani giudicheranno". Lo dice Carlo Calenda ai microfoni del Tgcom.