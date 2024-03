Calenda, l'audizione al Copasir sul dossieraggio sia pubblica

ROMA, 07 MAR - "Non sono tanto d'accordo che l'audizione al Copasir di domani debba essere secretata" perchè "siamo davanti a un dubbio fondamentale: se la nostra democrazia ha un sistema di funzionamento che è infettato dall'uso di informazioni che non dovrebbero uscire" per cui "questa cosa dovrebbe essere pubblica". Lo ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda, parlando a 'L'Aria che tira'. "Credo - ha sottolineato - che su queste cose ci debba essere il massimo della trasparenza: bisogna rassicurare che almeno si è capito il fenomeno. Bisogna spiegare che la democrazia è tornata sotto controllo se non lo sappiamo diventa un vulnus gigantesco".