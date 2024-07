Calenda, la Liguria non è governata,maggioranza prenda decisione

ROMA, 15 LUG - "Secondo me è assurdo che la magistratura faccia trapelare 'ti devi dimettere se vuoi che ti levi dagli arresti domiciliari', ma stiamo scherzando? Poi c'è un punto che non riguarda Toti, che fino a prova contraria è innocente. Si può governare così? In una situazione oggettivamente difficilissima per i liguri? Io penso di no. Oggi prendere soldi da persone a cui rinnovi la concessione non è vietato in Italia, questo è il Paese dei conflitti di interesse, i soldi che Toti ha preso li ha registrati con un atto legale che dovrebbe diventare invece illegale, quindi il rischio è che sia assolto. Va risolta la gigantesca valanga di conflitti di interesse che questo Paese ha. Io sono favorevole al finanziamento pubblico ai partiti, eliminando però quello privato. Così si eviterebbero i conflitti di interesse che non sono consentiti in nessuna altro paese dell'universo. Il compito della politica non è decidere se Toti è colpevole o no: quello lo fa la magistratura. La politica deve regolare ciò che non funziona nel Paese". Lo dice Carlo Calenda, leader di Azione, a Sky tg24 - Start. "Toti è innocente fino a prova contraria, ma la maggioranza di governo deve prendere una decisione perchè in questo momento la Liguria non è governata", conclude Calenda.