Calenda, il campo largo è saltato, Schlein fa comandare Conte

ROMA, 15 APR - "Il campo largo è saltato. Lì c'è Conte che vuole comandare e Schlein che lo fa comandare. Fatti loro. Per questo ci vuole un partito riformatore liberaldemocratico in Italia. Il Pd non è più in grado di esserlo". Lo ha detto il leader di Azione Carlo Calenda a Tagadà su La7. "Rivendico - ha aggiunto - la scelta di non essere entrato nel Conte 2. Da lì nasce quello che vediamo oggi. Attenzione perché il Pd sta diventando il partito dei "populisti di complemento". Una linea politica nazionale dove oggi gli elettori non si trovano più". Sulla vicenda pugliese, Calenda ha spiegato: "due cose non servono: i codici etici e i protocolli di legalità". "È importante - ha proseguito - che i partiti si dotino di un'attenzione. I protocolli di legalità servono a coprire uno status quo". A chi chiedeva se la soluzione della giunta Emiliano potesse risolversi soltanto con un cambio di assessori e con l'adozione di un protocollo di legalità, Calenda ha risposto: "certo, il M5s fa parte di quel sistema".