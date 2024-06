Calenda, decreto sanità una vergogna, illude chi attende cure

ROMA, 05 GIU - "Non ci sono i soldi per attuare il decreto", per le liste di attesa servono "2 miliardi", invece se ne stanzia "un decimo" e in tal modo si "illudono i cittadini". Ma "è immorale illudere chi aspetta un operazione, è vergognosa e inaccettabile". Lo dice il leader di Azione Carlo Calenda al forum ANSA.