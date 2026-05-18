Calenda da Meloni, ho presentato le proposte di Azione su energia e industria

ROMA, 18 MAG - Il leader di Azione Carlo Calenda nel pomeriggio è stato a Palazzo Chigi per incontrare la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. "A seguito della disponibilità della Presidente del Consiglio, manifestata all'ultimo question time in Senato, di discutere proposte di merito per affrontare la situazione economica - afferma Calenda in una nota -, ho portato oggi alla Presidente le proposte di Azione in materia di energia e industria. Il colloquio è stato cordiale e costruttivo".