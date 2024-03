Calenda, da ieri Schlein non ci risponde al telefono

ROMA, 17 MAR - "Da ieri pomeriggio, dal ritiro del candidato di 5 Stelle e del Pd, abbiamo cercato Elly Schlein, il Pd, per capire qual è il loro intendimento in Basilicata, com'è giusto fare, essendo noi forze di opposizione. Con grande sconcerto, non siamo riusciti a parlare con nessuno. Al momento non c'è nessuna idea di cosa il Pd voglia fare, mi risulta che sta cercando di ricomporre con il M5s un asse su un'altra candidatura". Così il leader di Azione, Carlo Calenda, a Potenza: "Quello che sappiamo è che oggi non c'è in questa regione un'alternativa all'offerta della destra, perché la sinistra si è incartata e non risponde al telefono".