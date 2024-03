Calenda, alleato con Conte in Abruzzo perché candidato è ottimo

ROMA, 07 MAR - "Perché sono alleato con Conte in Abruzzo? Lei pensi quanto deve essere bravo il candidato per farmi fare uno dei famosi campi larghi. In realtà il candidato è di una qualità straordinaria ha rimesso a posto l'università di Teramo, è un liberale, ha messo a posto l'azienda dei trasporti. Questa è l'unica ragione, ed è la ragione per cui sosteniamo Occhiuto, che è un liberale moderato di centrodestra in Calabria". Lo ha detto il leader di Azione Carlo Calenda. "Credo che il campo largo non esista, neanche tra Pd e M5s - ha aggiunto -: non credo che queste coalizioni riescano a governare l'Italia. Azione nasce per dare un'alternativa di voto a chi non lo crede. Poi se c'è un buon candidato per carità. Vale sempre per prima la competenza".