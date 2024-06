Calcio: la Juve supporta il Milano Pride col Rainbow Social Fund

TORINO, 01 GIU - Juventus "crede fermamente nei valori dell'uguaglianza, del rispetto e della dignità per tutte le persone, indipendentemente dal loro orientamento sessuale o identità di genere. A riprova di ciò - per il terzo anno consecutivo - il club supporta il Milano Pride, in qualità di ambassador, attraverso il Rainbow Social Fund: il fondo istituito dal Milano Pride stesso con l'obiettivo di creare una società più accogliente, inclusiva e rispettosa dei diritti di tutti, aiutando chi vive situazioni di marginalità dentro e fuori la comunità Lgbtqia+". È quanto si legge in una nota della società bianconera. "Consapevole che una crescita è possibile solo tramite azioni concrete, Juventus - prosegue il comunicato - s'impegna inoltre a proseguire il percorso formativo e di sensibilizzazione per le proprie persone sul tema dell'inclusione, nella convinzione che ciascuno di noi possa farsi agente di cambiamento dentro e fuori dal club. Un percorso culturale che tratta diversi argomenti, spaziando dalla valorizzazione delle differenze di orientamento sessuale e identità di genere alla promozione di un linguaggio rispettoso e non violento. Nulla cambia finché non agiamo: è per questo - conclude - che l'impegno di Juventus continua nella volontà di un futuro sempre più inclusivo".