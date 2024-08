Calcio: incidenti Cesena-Padova, 34 daspo a ultras euganei

PADOVA, 08 AGO - La Digos di Padova ha notificato 34 provvedimenti Daspo, disposti dal questore di Forlì-Cesena, ad altrettanti ultras euganeo coinvolti negli incidenti tra tifoserie, il 4 agosto scorso, in occasione dell'incontro di calcio Cesena-Padova valevole per il turno preliminare della Coppa Italia. Una cinquantina di tifosi del Padova, alcuni dei quali travisati, armati di aste e bottiglie di vetro, eludendo i dispositivi di controllo predisposti dalla polizia hanno aggredito i tifosi cesenati scagliando loro contro bottiglie provocando la reazione dei romagnoli. Gli scontri sono stati sedati dall'intervento delle forze dell'ordine che hanno poi avviato le indagini per accertare i fatti e individuare i responsabili servendosi anche dei sistemi di videosorveglianza e delle immagini riprese dal personale della Polizia Scientifica. E' emerso che gli ultras padovani, sono arrivati allo stadio di Cesena a bordo di sette minivan, uscendo da un casello dell'autostrada alternativo a quello presidiato dalle forze dell'ordine, eludendo così i controlli e il servizio di scorta. La Digos di Forlì e Padova e il commissariato di Cesena hanno individuato i responsabili consentendo al questore di Forlì-Cesena, Claudio Mastromattei, di emettere i 34 provvedimenti Daspo.