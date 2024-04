Cadono sassi in A7, chiuso tratto tra Isola e Ronco Scrivia

GENOVA, 12 APR - L'autostrada A7 Genova-Milano tra i caselli di Isola del Cantone e Ronco Scrivia è stata chiusa in entrambe le direzioni per la caduta di sassi dal muro di contenimento sulla carreggiata. Lo comunica Autostrade per l'Italia segnalando tre chilometri di coda in direzione Milano. Un veicolo potrebbe esser rimasto colpito di striscio ma non sono segnalati feriti. Sul luogo dell'evento sono intervenuti il soccorso sanitario e meccanico, le pattuglie della polizia stradale ed il personale della direzione del tronco di Genova di Autostrade per l'Italia. Attualmente sono in corso le verifiche da parte dei vigili del fuoco presenti sul posto, in attesa dell'arrivo dei tecnici inviati da Aspi. Agli utenti diretti verso Milano, Aspi consiglia di anticipare l'uscita a Busalla e rientrare in A7 alla stazione di Vignole Borbera. Per le lunghe percorrenze dirette verso Milano consiglia di percorrere la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce.