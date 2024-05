Cade un telone sopra la folla ad un raduno in Messico, 58 feriti

CITTÀ DEL MESSICO, 27 MAG - I servizi di emergenza dello Stato del Messico hanno reso noto che una sessantina di persone sono rimaste ferite a causa dalla caduta di un telone sui partecipanti al comizio di chiusura di campagna di Alfredo González, candidato del Movimento di Rigenerazione Nazionale alla presidenza del consiglio comunale di Xonacatlán. La tela ha ceduto a causa delle forti raffiche di vento ed è piombata sugli oltre 500 presenti, provocando il panico generale. Non sono stati segnalati feriti gravi, solo graffi e contusioni. "Mi dispiace molto per quello che è successo - ha affermato González - non ce lo aspettavamo, ma voglio dirvi che non vi lasceremo soli, ci terremo aggiornati sulle condizioni delle persone coinvolte e le accompagneremo".