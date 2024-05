Cade sul Monte Paramont, morto scialpinista

AOSTA, 03 MAG - Uno scialpinista valdostano è stato trovato morto sul Monte Paramont (vetta che culmina a 3.301 metri) nella zona di La Salle, in Valle d'Aosta. A dare l'allarme per il mancato rientro, che era previsto in mattinata, sono stati i familiari. L'uomo, che sciava da solo, è probabilmente caduto. Le ricerche sono partite nel primo pomeriggio. Sul posto è intervenuto il Soccorso alpino valdostano in elicottero. Le operazioni di riconoscimento sono affidate al Soccorso alpino della guardia di finanza.