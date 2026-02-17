Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Cade parte sottotetto di un condominio a Firenze, ferite 2 passanti

AA

FIRENZE, 17 FEB - Due donne, di 40 e di 65 anni, che stavano passando sul marciapiede in quel momento, sono rimaste ferite a Firenze dalla caduta di una porzione di sottotetto di un condominio di tre piani, avvenuta questa mattina in via Alderotti intorno alle 8:15. Le due sono state soccorse e la 40enne è stata portata in ospedale in codice giallo. Nessuna necessità di ricovero per la 65enne, giudicata in codice verde. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza la porzione del sottotetto, e polizia locale per la gestione della viabilità.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
FIRENZE

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario