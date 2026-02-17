Cade parte sottotetto di un condominio a Firenze, ferite 2 passanti

FIRENZE, 17 FEB - Due donne, di 40 e di 65 anni, che stavano passando sul marciapiede in quel momento, sono rimaste ferite a Firenze dalla caduta di una porzione di sottotetto di un condominio di tre piani, avvenuta questa mattina in via Alderotti intorno alle 8:15. Le due sono state soccorse e la 40enne è stata portata in ospedale in codice giallo. Nessuna necessità di ricovero per la 65enne, giudicata in codice verde. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza la porzione del sottotetto, e polizia locale per la gestione della viabilità.