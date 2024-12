Cade in mare mentre chiede alla fidanzata di sposarlo, salvo

TRIESTE, 30 DIC - Aveva scelto un posto romantico vicino al mare tra le barche ormeggiate per chiedere alla fidanzata di sposarlo ma, forse per un bicchiere di troppo, ha perso l'equilibrio ed è caduto in acqua. E' accaduto nella tarda serata di ieri al Marina San Giusto, Molo Venezia, in centro a Trieste. Il protagonista della vicenda, come precisa il sito del quotidiano Il Piccolo, è un turista irlandese, di 41 anni. Una volta caduto in acqua l'uomo non è riuscito a risalire sul molo ed è stato salvato dai Vigili del fuoco, intervenuti insieme con gli uomini della Capitaneria di porto, una motovedetta della Guardia costiera, e i sanitari del 118. Il turista ha riportato qualche lieve contusione e un inizio di ipotermia, quindi è stato stabilizzato sul posto e poi trasferito al Pronto soccorso dell'ospedale di Cattinara per accertamenti.