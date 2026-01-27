Cade elicottero eliski, passeggeri feriti ma non gravi

AOSTA, 27 GEN - Un elicottero che trasportava sciatori è caduto questa mattina sul Ruitor a La Thuile, in Valle d'Aosta. Dalle prime informazioni i passeggeri sono feriti ma non in modo grave: li stanno recuperando e portando al centro sportivo di La Thuile per poi essere trasferiti all'ospedale regionale di Aosta per gli accertamenti. Sul posto stanno intervenendo le guide del soccorso alpino e i vigili del fuoco.