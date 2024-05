Cade dall'albero, mastro torronaio muore nel Nuorese

NUORO, 07 MAG - Un mastro torronaio di Aritzo, Salvatore Pranteddu, di 62 anni, è morto dopo essere caduto da un albero nelle campagne del paese, in provincia di Nuoro. L'uomo, trasportato con l'elisoccorso all'ospedale Santissima Annunizata di Sassari, è deceduto poco dopo il ricovero. Pranteddu, esperto castanicoltore e molto noto in Barbagia, stava potando una pianta di castagno quando, per cause da accertare, è caduto rovinosamente dall'albero da un'altezza di circa cinque metri. Immediato il soccorso del personale medico del 118, che ha tentato in tutti i modi di salvargli la vita. Ma il suo cuore ha smesso di battere appena giunti in ospedale. Una notizia che ha creato sgomento in paese e in tutto il territorio, dove Pranteddu era un punto di riferimento e presenza fissa nelle feste paesane.