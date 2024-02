Cade da un salto di roccia, morto sciatore a Courmayeur

AOSTA, 26 FEB - E' morto lo sciatore freerider straniero caduto nel primo pomeriggio da un salto di roccia a Courmayeur (Aosta). L'incidente è avvenuto mentre affrontava una discesa in fuoripista nella zona della seggiovia Zerotta. I tentativi di rianimarlo sono andati avanti a lungo ma non sono serviti: il medico ha infine constatato il decesso. A dare l'allarme sono stati gli altri sciatori che facevano parte del gruppo. Gli accertamenti sono affidati alla polizia di Stato in servizio sulle vicine piste da sci, intervenuta sul posto con il Soccorso alpino valdostano e gli addetti alle piste. Il maltempo ha complicato le operazioni di recupero.