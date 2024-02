Cade da 6 metri nella zona del castello Gorizia, grave operaio

GORIZIA, 21 FEB - Un operaio è caduto, questa mattina, da un'altezza di circa 6 metri, nella zona del castello di Gorizia, dove è operativo un cantiere per il rifacimento del Bastione Fiorito e del teatro Tenda. La centrale operativa della Sores Fvg ha inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Gorizia, l'automedica proveniente da Gradisca d'Isonzo e l'elisoccorso. Sono state attivate anche le forze dell'ordine e gli ispettori dell'azienda sanitaria, che dovranno accertare la dinamica dell'infortunio. Sul posto anche i vigili del fuoco. Il personale medico infermieristico ha preso in carico l'operaio che è stata trasportato in volo, in condizioni piuttosto serie, all'ospedale di Cattinara (Trieste).