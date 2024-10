Cadavere di un ciclista in strada, ipotesi auto pirata

FOGGIA, 29 OTT - Il cadavere di un uomo di 61 anni è stato trovato questa mattina poco distante dalla bici sulla quale viaggiava sulla strada statale Foggia-Lucera. Secondo una prima ricostruzione, che si basa anche sulle condizioni del corpo, il ciclista sarebbe stato investito da un mezzo che poi ha proseguito la sua corsa. Chi guidava non si sarebbe fermato a prestare soccorso. Sono stati alcuni automobilisti chiamare i soccorsi ma per l'uomo non c'era più nulla da fare. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri che stanno indagando.