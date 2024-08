Cadavere a ridosso dei binari in galleria, indagini a Roma

Riapre la stazione di Vigna Clara dopo oltre 30 anni, 13 giugno 2022. Il primo treno, dopo il lungo stop, è partito stamani. Ad inaugurare la ripartenza il Regionale 5980. L'attivazione della linea Vigna Clara - Valle Aurelia sarà un punto di svolta per la circolazione: è atteso un aumento dei treni visto che, ad oggi, sono previste solo 9 corse al giorno. La stazione di Vigna Clara fu inaugurata in occasione dei mondiali di calcio del 1990 a Roma e venne utilizzata solo per otto giorni. Ci fu poi l'ipotesi di riaprirla per il Giubileo del 2016. Nel 2021 il Campidoglio annunciò la ripresa dell'operatività a marzo del 2022. Dopo autorizzazioni e prove generali oggi è ripartito il primo treno. La tratta servirà a connettere il quadrante nord della città con la metro A e con la Fl3 Roma-Viterbo, quindi con Ostiense e Tiburtina, in meno di mezz'ora. ANSA/ UFFICIO STAMPA/ FERROVIE DELLO STATO ITALIANE +++ ANSA PROVIDES ACCESS TO THIS HANDOUT PHOTO TO BE USED SOLELY TO ILLUSTRATE NEWS REPORTING OR COMMENTARY ON THE FACTS OR EVENTS DEPICTED IN THIS IMAGE; NO ARCHIVING; NO LICENSING +++