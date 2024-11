C130 dell'Aeronautica porta 15 tonnellate di aiuti a Gaza

ROMA, 16 NOV - Un C-130J dell'Aeronautica Militare è decollato oggi dall'aeroporto di Pisa per trasportare a Cipro oltre 15 tonnellate di aiuti umanitari raccolti dalla Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia, destinati alla popolazione palestinese. Dopo l'arrivo all'aeroporto di Larnaca, a Cipro, il materiale verrà successivamente trasferito a Gaza. Il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, che ha autorizzato il volo speciale, ha dichiarato: "L'Italia sta facendo e continuerà a fare tutto il possibile per alleviare le sofferenze della popolazione civile a Gaza". "Ancora una volta - ha aggiunto Crosetto - la Difesa ha dato dimostrazione di professionalità, di reattività e di grande umanità. Per questo motivo voglio ringraziare tutti coloro che, in tempi così brevi, hanno coordinato e permesso la realizzazione di questa iniziativa che conferma quanto l'Italia sia impegnata per trovare una de-escalation e, allo stesso tempo, non dimentichi chi soffre". Questa operazione, informa la DIfesa, si aggiunge a una serie di iniziative già intraprese per il trasporto di aiuti umanitari e generi di prima necessità con i velivoli dell'Aeronautica Militare, oltre all'impiego della nave "Vulcano" della Marina Militare. Durante il 2024, sono stati effettuati anche trasferimenti di bambini palestinesi per ricevere cure negli ospedali pediatrici italiani, utilizzando assetti aero-navali della Difesa.