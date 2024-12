Butta due cuccioli in torrente, uomo vede tutto e denuncia

NAPOLI, 25 DIC - Butta due cuccioli di cane nelle acque gelide di un torrente ma un abitante della zona vede tutto. Recupera i due cagnolini, uno dei due era già morto, e poi denuncia tutto e fa rintracciare l'autore, un 70enne proprietario di un fondo agricolo che è stato deferito e rischia il carcere. E' accaduto a Cava de' Tirreni, in provincia di Salerno. Il 70enne aveva scaraventato i cuccioli da uno dei ponti pedonali che collegano le due sponde del torrente Cavaiola, all'altezza di San Giuseppe al Pozzo. L'abitante della zona che aveva assistito si è buttato subito nelle gelide acque del torrente ma per uno dei due cagnolini era già troppo tardi. Il personale della Pattuglia Ambiente, chiamato dal canile municipale, si è attivato immediatamente per rintracciare l'autore dell' episodio, coordinato dal Responsabile della Polizia Giudiziaria. Il 70enne ha provato a negare il suo coinvolgimento ma alla fine ha ammesso tutto. Gli è stato ordinato di rendere disponibile la madre del cucciolo sopravvissuto affinché potesse allattarlo presso il canile municipale dove sono entrambi ospitati provvisoriamente. L'uomo, deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore in caso di condanna rischia la reclusione da 4 mesi a due anni. Nel frattempo, il personale del Nucleo Ambientale della Polizia Municipale ha provveduto anche all'adozione del cucciolo di Breton Setter ad una persona che si è resa disponibile non appena sarà svezzato.