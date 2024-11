Bus esce di strada e finisce in un giardino, morto l'autista

GORIZIA, 05 NOV - L'autista di un pullman di linea, fuori servizio e diretto al deposito dell'Azienda provinciale trasporti, è morto in un incidente stradale che è avvenuto attorno alle 13 a Gorizia: il mezzo, senza controllo, forse per un malore del conducente, è finito nel giardino di un'abitazione, senza travolgere nessuno. Sul posto, oltre al 118, vigili del fuoco e polizia locale, sono intervenuti anche alcuni colleghi dell'autista e responsabili dell'azienda di tpl. La causa del decesso non è ancora stata accertata: considerata la dinamica, l'incidente potrebbe essere stato causato da un malore, ma solo alcuni approfondimenti permetteranno di capire se la morte possa essere intervenuta per i traumi rimediati nell'urto. I vigili del fuoco sono ancora sul posto per recuperare il bus: il mezzo è alimentato a gas naturale liquefatto e si sta adoperando molta cautela per la sua rimozione.