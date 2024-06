Bucci, 'sto meglio, domenica al voto e lunedì in ufficio'

GENOVA, 07 GIU - Migliorano le condizioni di salute del sindaco di Genova Marco Bucci operato per una metastasi linfonodale da neoplasia cutanea all'ospedale Galleria, "domenica mi dimettono, così vado anche a votare e lunedì torno in ufficio". É lo stesso primo cittadino ad annunciarlo in un'intervista a 'Il Secolo XIX'. "Mi sto riprendendo molto bene, è successo tutto così in fretta da giovedì quando ho fatto la visita e mi hanno detto che dovevo operarmi. - ricorda Bucci - Ero preoccupato, ma ho saputo gestire la paura; il giorno del crollo del Morandi ero più preoccupato. Ora domenica mi dimettono, così vado anche a votare, poi sarà da valutare se dovrò fare la radioterapia e la chemioterapia. Di sicuro dovrò fare tanta fisioterapia per riabilitare la guancia sinistra: è un po' storta, si vede". In un post sui social Bucci ringrazia lo staff medico dell'ospedale Galliera e i cittadini "per l'affetto e la vicinanza che mi avete dimostrato in questi giorni". "Essere sindaco di Genova è un privilegio immenso e il vostro affetto rappresenta per me la spinta necessaria per tornare a lavorare con ancora maggiore forza e impegno. Ci vediamo presto!", aggiunge.