Bruni (Ispi), 'il Mediterraneo è una regione interconnessa'

ROMA, 27 NOV - "Nessun Paese è un'isola, soprattutto in una regione interconnessa come la nostra": lo ha detto Franco Bruni, presidente dell'Istituto per gli studi di politica internazionale (Ispi), chiudendo la tre giorni della X edizione di Rome Med - Med Dialogues, evento organizzato da Farnesina e Ispi. "Siamo interdipendenti", ha ribadito Bruni definendo il forum "indispensabile per navigare in questo mare agitato" e sottolineando il "valore aggiunto" della partecipazione di tanti protagonisti dell'area mediterranea. I Med Dialogues hanno trattato "temi che vanno molto oltre i confini" nazionali, ha ricordato citando le violenze a Gaza e nel Libano, ma anche le migrazioni, il cambiamento climatico, le questioni energetiche, a testimonianza di un'"interdipendenza che permane". Bruni ha parlato di "dialoghi che devono andare oltre la retorica e radicarsi in concreti impegni", appellandosi a una "responsabilità congiunta" che non coinvolge soltanto governi, imprese e società civili dei singoli Paesi, "ma anche ognuno di noi". "Dove c'è volontà c'è vero desiderio di bene comune", ha continuato evidenziando un "approccio nuovo e decisioni coraggiose per arrivare alla soluzione" delle sfide regionali. In questa cornice i Med Dialogues rappresentano una "prova di visione congiunta e di questa volontà di addivenire a un cambiamento".