Brugnaro anticipa comunicazioni al Consiglio il 2 agosto

VENEZIA, 24 LUG - Potrebbe venire anticipato al 2 agosto il chiarimento del sindaco Luigi Brugnaro sull'indagine per corruzione che lo vede coinvolto, assieme ai suoi stretti collaboratori, davanti al Consiglio comunale di Venezia. La proposta di una riunione straordinaria dell'assemblea comunale - riportata dai quotidiani locali - verrà discussa dalla conferenza dei capigruppo, in programma oggi a Mestre. Non si dovrebbe quindi attendere il 9 settembre per le comunicazioni annunciate da Brugnaro dopo il blitz ordinato dalla magistratura, che ha portato in carcere tra gli altri l'assessore alla Mobilità Renato Boraso, poi dimessosi dalla carica. Oltre alle proteste delle opposizioni per il protrarsi dell'attesa del chiarimento da parte del sindaco, anche alcuni gruppi di maggioranza avevano auspicato una veloce convocazione del Consiglio. In particolare, la capogruppo di Fdi Marika Canton aveva presentato due interrogazioni sul tema.