Brigata Julia a esercitazione multinazionale in Slovenia

BELGRADO, 18 OTT - L'Ottavo Reggimento Alpini della Brigata Alpina Julia, con suoi mezzi e personale, ha partecipato, all'esercitazione multinazionale 'Triglav Star 2024', tenutasi in Slovenia. Le manovre hanno visto la partecipazione di unità degli eserciti di dieci nazioni, Stati Uniti, Regno Unito, Slovenia, Germania, Ungheria, Repubblica Ceca, Spagna, Macedonia, Romania e appunto Italia. Nel corso di tre settimane, i reparti hanno condotto attività addestrative per consolidare e migliorare l'integrazione e l'interoperabilità multinazionale delle unità in uno scenario di 'warfighting' ad alta intensità su terreni impervi. La prima fase è stata dedicata all'avvicinamento all'ambiente montano, con focus sulle procedure e tecniche di arrampicata, movimento e orientamento diurno e notturno in montagna. La seconda fase ha coinvolto le unità in un'attività continuativa di oltre 72 ore. L'esercitazione a partiti contrapposti, svoltasi sulla catena montuosa delle "Caravanche", a nord di Bled, ha visto il personale italiano pianificare e condurre attività tattiche offensive e difensive diurne e notturne.