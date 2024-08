Briatore apre Crazy Pizza a Napoli, 'la Margherita a 17 euro'

NAPOLI, 07 AGO - Pizza Margherita a 17 euro, "esattamente come a Milano". Flavio Briatore presenta, in una intervista al Corriere del Mezzogiorno, il suo 'Crazy Pizza' che aprirà i battenti "alla fine della stagione estiva" in via Nazario Sauro, sul lungomare di Napoli. Aprire nella capitale storica della pizza, e con prezzi estremamente più alti della media, per l'imprenditore non rappresenta una sfida da vincere: "Crediamo che la nostra formula di 'fine dining' diversa e unica possa essere una aggiunta stimolante al panorama gastronomico locale". Una buona pizza Margherita costa a Napoli tra i 4,50 e gli otto euro, meno della metà dei 17 previsti nei "Crazy Pizza" di Milano e in quello che nascerà nel capoluogo campano: "Niente di esagerato - replica Briatore - sono convinto che il prezzo di 17 euro per gustare una buona pizza in un locale di lusso, serviti da personale qualificato, con dj set e divertimento, sia assolutamente corretto". La pizza più costosa del menu? "Quella con un fantastico Pata Negra Joselito iberico: 65 euro per la nostra pizza più esclusiva". Quanto alle polemiche di qualche tempo fa con uno dei maestri della pizza napoletana, Gino Sorbillo, Briatore lancia messaggi di pace: "Con Sorbillo c'è un rapporto cordiale da anni, ci vedremo sicuramente a Napoli, lo aspetto da noi".