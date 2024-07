Bozzoli incontra per la prima volta i suoi legali dopo l'arresto

BRESCIA, 13 LUG - Per la prima volta da quando è stato arrestato Giacomo Bozzoli ha incontrato i suoi legali. In mattinata infatti gli avvocati Luigi e Giovanni Frattini hanno incontrato nel carcere di Bollate il 39enne condannato all'ergastolo per l'omicidio dello zio Mario e da ieri trasferito alle porte di Milano da Canton Mombello. I due legali hanno lasciato il carcere dopo due ore e mezzo senza rilasciare dichiarazioni.