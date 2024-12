Bozza milleproroghe, proroga di 4 mesi dello scudo erariale

ROMA, 09 DIC - Slitta di 4 mesi lo scudo erariale, che solleva gli amministratori pubblici da responsabilità contabili in caso di colpa grave. Lo prevede una bozza del Milleproroghe, che estende al 30 aprile 2025 la misura, che sarebbe stata in vigore fino al 31 dicembre 2024. La misura è stata introdotta in via eccezionale nel periodo pandemico e più volte prorogata per porre un rimedio alla 'paura della firma'.