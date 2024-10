Borgo nel Riminese senza telefono da un mese

RIMINI, 22 OTT - La frazione di Monteboaggine, nel comune di Montecopiolo, nel Riminese, sta vivendo isolata dal punto di vista delle telecomunicazioni da oltre un mese. L'intera comunità dell'appennino romagnolo di circa cento anime, tra cui bambini in età scolare, è senza telefono fisso e internet. Come riporta il Corriere Romagna, la rete telefonica non funziona e la connessione dati è instabile creando disagi ai residenti. Un problema cominciato il 17 settembre scorso a seguito di un guasto alla linea telefonica a cui sono seguiti ritardi nelle riparazioni. I cittadini lamentano problemi con il Pos, per le chiuse fiscali e con la piattaforma digitale degli studenti. "Le linee sono molto datate e i lavori di ripristino, seppur iniziati, si stanno impantanando. E il maltempo ci sta mettendo il carico da dieci", spiega il sindaco di Montecopiolo Pietro Rossi. "Se il guasto fosse capitato in centro a Rimini, si sarebbero registrate le stesse lungaggini? Qui gli abitanti sono pochi e non costituiscono un guadagno per le compagnie telefoniche - afferma il primo cittadino -. È uno degli svantaggi con cui fanno i conti le zone interne. Meno servizi e mai alla stregua di quelli in città nonostante le bollette pagate. È inaccettabile che il servizio resti sospeso per così lungo tempo".