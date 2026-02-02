Boom di ricerche online per il discorso di Bad Bunny contro l'Ice negli Usa

ROMA, 02 FEB - Boom di ricerche online per i termini 'Bad Bunny Ice' dopo il discorso con cui il cantante portoricano accettando il premio come il miglior album di musica urbana ai Grammy Awards ha attaccato la stretta dell'amministrazione Trump sull'immigrazione. "Prima di ringraziare Dio, dirò una cosa: Ice fuori", ha detto Bad Bunny riferendosi alla Immigration and Customs Enforcement. "Non siamo selvaggi, non siamo animali, non siamo alieni. Siamo esseri umani e siamo americani". Google Trends riporta che le parole 'Bad Bunny Ice' hanno avuto un picco di ricerche negli Usa (+1.400%), mentre ovviamente anche la query relativa ai termini 'Bad Bunny Grammy' ha avuto una impennata. Picchi simili sono registrati dallo strumento di Google che permette di analizzare i trend delle ricerche anche a Porto Rico o in altri paesi dell'America Latina come il Messico ('Bad bunny fuere ice'). Si tratta dei Paesi da cui arrivano buona parte degli immigrati a cui Benito Antonio Martínez Ocasio (questo il vero nome del musicista) ha rivolto il suo emozionante appello bilingue (in inglese e spagnolo) a lottare ma senza non lasciarsi prendere dall'odio. Un'impennata di ricerche è registrata anche in Italia.