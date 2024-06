Bonino, da Tajani difesa d'ufficio dell'illiberale Orban

ROMA, 06 GIU - "Ringrazio il ministro Tajani per aver risposto alla mia richiesta al Governo italiano di muoversi rapidamente perché non sia l'Ungheria di Orban ad assumerne la presidenza Ue dal primo luglio. Ma sono in totale dissenso da lui e mi spiace vedere da parte sua questa difesa d'ufficio della democrazia illiberale rivendicata da Orban stesso". Lo dice Emma Bonino, candidata per Stati Unti d'Europa, commentando la risposta che le ha dato il ministro Antonio Tajani al forum dell'ANSA. Il Ppe "ha giustamente allontanato Orban per le sue posizioni insostenibili. Impresentabile per il Ppe e presentabile per l'Unione? Io penso proprio di no".