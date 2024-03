Bonelli a La Russa e Fontana, trovare soluzione per assenteisti

ROMA, 30 MAR - "Mi rivolgo a Voi e, per Vostro tramite, a tutti i gruppi parlamentari, per sollevare una questione di fondamentale importanza che riguarda la vita democratica del nostro Paese: l'assenteismo parlamentare". Lo scrive in una lettera aperta indirizzata ai Presidenti del Senato e della Camera, La Russa e Fontana, il deputato di Verdi e Sinistra Angelo Bonelli. "Ritengo utile e necessario che il Parlamento italiano affronti il tema dell'assenteismo dei suoi membri. È mio avviso che, ad eccezione dei casi in cui i parlamentari siano impegnati in ruoli di governo, assenti per motivi di salute, in missione ufficiale, o si tratti di senatori a vita o di figure con specifici ruoli di guida politica, debba essere stabilito un limite massimo di assenze. Superato tale limite - osserva -, si dovrebbe prevedere la decadenza del mandato parlamentare per coloro che non partecipano attivamente all'attività parlamentari per un lungo periodo di tempo". "La responsabilità di rappresentare i cittadini nel Parlamento - prosegue l'ecologista - è un onore e un dovere che non può essere trascurato". E a questo proposito cita due casi "emblematici che illustrano la gravità del fenomeno: Antonio Angelucci, che durante la XVII legislatura ha registrato solo lo 0,38% di presenze, nella XVIII legislatura solo il 3,14% di presenze, e nella XIX legislatura, attualmente in corso, solamente lo 0,19% di presenze. Un altro caso significativo è quello dell'Onorevole Marta Fascina, che nella legislatura in corso ha accumulato il 93,5% di assenze".