Bonaccini, primarie per i candidati Pd al Parlamento

ROMA, 30 NOV - "Per quanto mi riguarda e, sono certo, per quanto ci riguarda, se non verrà modificata la legge elettorale e ripristinate le preferenze, chiederemo le primarie per scegliere i futuri candidati del Pd al parlamento". Lo ha detto il presidente del Pd, Stefano Bonaccini, durante l'evento "Costruire l'alternativa".