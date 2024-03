Bonaccini, con testa e cuore oggi siamo in Abruzzo

MILANO, 10 MAR - "Oggi siamo a Milano, ma con la testa e il cuore siamo in Abruzzo al fianco di Luciano D'Amico, di tutto il Pd e di tutte le forze progressiste". Lo ha spiegato il presidente dell'Emilia-Romagna e del Pd, Stefano Bonaccini nel corso di un evento di Energia popolare a Milano. "Ci dicono le prime rilevazioni che sta andando a votare un po' più gente di quella rilevata l'ultima volta - ha aggiunto -. La battaglia per la loro Regione è anche la nostra nostra, come è stata al fianco di Alessandra Todde". "Sono stato là non solo per la chiusura della campagna, insieme a Elly Schlein, e devo dire la verità, quanto piace quando ci vedono insieme, non fisicamente io e lei, ma la comunità del Pd - ha concluso -. State tranquilli, ognuno di noi porterà le proprie idee perché in un partito grande o si è plurali oppure ci si restringe. Non dobbiamo più far tornare gli anni in cui ci si faceva la guerra tra noi".