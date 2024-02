Bonaccini, al Nord l'alleanza di soli Pd ed M5S non basta

BOLOGNA, 28 FEB - "Nel Nord su otto regioni il Pd e il centrosinistra ne governano solo una, l'Emilia-Romagna. Ed è un bel problema: abbiamo preso sconfitte non banali e in alcuni casi sonore. Penso che un'alleanza Pd e Movimento 5 Stelle da soli, in questa parte del Pese non basti". Lo ha detto, intervenendo alla trasmissione 'Start' su SkyTg 24 il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini. "E quindi - ha argomentato - bisogna prepararsi a lavorare per quando si dovrà tornare a votare in regioni importanti. Credo che serva generosità, comprensione perché è chiaro che il Pd da solo non ce la possa fare ma penso che, anche da un punto di vista matematico e non solo politico, tutte le altre opposizioni possano capire che senza il Pd è impossibile battere questa destra a meno che, isolandosi - ha concluso Bonaccini - non si voglia diventare i loro migliori alleati".