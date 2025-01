Bomba d'acqua Firenze, conducenti di carrozze presidiano stalle

FIRENZE, 28 GEN - I fiaccherai di Firenze, ossia i conducenti delle carrozze di piazza, stanno presidiando le stalle coi loro cavalli alle Cascine perché sta salendo il livello della piena del Fosso Macinante, il canale artificiale che scarica in Arno le acque piovane dal centro storico e che scorre ai limiti del parco per una lunga distanza. L'acqua sale anche perché, secondo i loro racconti, i tombini non ricevono più. Al momento i cavalli stanno bene, ma i loro proprietari sono preoccupati e hanno chiesto soccorso.