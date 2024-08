Bomba d'acqua a Lungro, cascate di fango nelle strade

LUNGRO, 29 AGO - Un violento nubifragio si é abbattuto a Lungro. Una bomba d'acqua che ha trasformato in breve tempo le strade del centro della provincia di Cosenza in vere e proprie cascate di fango. La forza dell'acqua ha trascinato detriti, alberi e massi, causando danni alle vie principali. Non si registrano feriti, comunque, o danni gravi. In una nota il Comune rende noto che "il sindaco, Carmine Ferraro, l'assessore Domenico Capalbo e la Presidente del Consiglio Valentina Pastena si sono subito attivati, insieme ai vigili del fuoco, per dare supporto alla popolazione. Un fortissimo ringraziamento va ai volontari della Protezione civile Pollino. Il sindaco ha emesso un'ordinanza con cui ha disposto la chiusura di tratti di alcune vie cittadine". "Ringraziamo la Provincia di Cosenza, nella persona della presidente Rosaria Succurro - si afferma ancora nel comunicato - per la vicinanza e il supporto ed i tanti sindaci che ci hanno espresso la loro solidarietà. Un ringraziamento speciale va a tutti i cittadini che, con coraggio e dedizione ed in modo spontaneo e altruistico, stanno lavorando senza sosta per riportare la normalità nel nostro paese".