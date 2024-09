Bomba carta allo stadio di Frosinone pompiere ferito a timpano

FROSINONE, 22 SET - Ha riportato una lesione ad un timpano il vigile del fuoco raggiunto dall'esplosione di una bomba carta lanciata dal settore Ospiti dello stadio 'Benito Stirpe' poco prima della partita Frosinone - Bari, valevole per la sesta giornata del Campionato di calcio di Serie B e persa dai padroni di casa per 0-3. Il pompiere è stato soccorso e caricato su una delle ambulanze del servizio di emergenza interno allo stadio e da qui trasferito al Pronto Soccorso del vicino ospedale Spaziani. La Polizia sta esaminando le immagini delle telecamere che controllano ogni settore dell'impianto sportivo e che già altre volte nel passato si sono rivelate fondamentali per identificare gli autori di intemperanze. Per Frosinone-Bari la sorveglianza era stata aumentata in quanto la gara era stata ritenuta a rischio di incidenti.