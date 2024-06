Boccia, ora un coordinamento delle opposizioni in Parlamento

BARI, 12 GIU - "Per due anni i leader dei partiti moderati del centrosinistra hanno più pensato ad accrescere le loro leadership che costituire esperienze collettive o combattere la destra. Anzi, in molti si sono esercitati quotidianamente contro il Pd. Io mi auguro che al centro ora riflettano su cosa serve per contribuire a costruire tutto insieme una alternativa a questa destra. Questo deve essere l'obiettivo. A partire da un coordinamento delle opposizioni in Parlamento". Lo ha dichiarato il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia a Start su SkyTg24.