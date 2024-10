Blitz mondiale di Eurojust, chiuso malware che rubava dati

BRUXELLES, 29 OTT - Un blitz delle forze dell'ordine a livello globale ha portato alla chiusura di server di infostealer, in gergo un tipo di malware utilizzato per rubare dati personali - tra cui password, dati bancari e numeri di telefono - e commettere crimini informatici. Lo riferisce Eurojust, che ha coordinato l'operazione condotta dalle autorità di Stati Uniti, Paesi Bassi, Belgio, Portogallo, Regno Unito e Australia. I server dei due ladri di dati, RedLine e Meta, "hanno preso di mira milioni di utenti in tutto il mondo, diventando una delle più grandi piattaforme di malware a livello globale", evidenzia Eurojust.