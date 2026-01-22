Blitz dei carabinieri con i parà in zona Colosseo, decine di identificati

ROMA, 22 GEN - Blitz dei carabinieri ieri sera nella zona del Colosseo, con particolare attenzione a largo Gaetana Agnesi dove è stata cinturata l'area. Sono stati identificati circa trenta di giovani presenti, quasi tutti nordafricani, in parte con precedenti, tra cui 5 segnalati al prefetto perché trovati in possesso di un modesto quantitativo di stupefacenti. I controlli si sono anche svolti in altre aree del centro, nel rione Esquilino e alla stazione Termini. Le operazioni, condotte dai carabinieri delle compagnie Centro e Piazza Dante, anche in questo caso hanno visto il supporto del 1° Reggimento Paracadutisti Tuscania e del Nucleo Cinofili di Santa Maria di Galeria, hanno portato all'arresto complessivo di 11 persone e alla denuncia a piede libero di altri 17. Tra questi un cittadino algerino sorpreso in via Cavour subito dopo aver tentato di asportare il portafogli a una turista; l'uomo ha inoltre esibito documenti d'identità contraffatti. Nelle stesse ore, i carabinieri della stazione Quirinale hanno arrestato un cittadino senegalese trovato in possesso di diverse dosi di crack e di una patente falsa. Parallelamente agli arresti sono state denunciate in stato di libertà 17 persone. Nell'area monumentale, i carabinieri del Comando Piazza Venezia hanno denunciato un cittadino egiziano per detenzione di hashish in via dei Fori Imperiali, mentre i carabinieri della Stazione Macao hanno denunciato due cittadini peruviani per un furto consumato a bordo di un bus.