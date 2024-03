Blitz anarchico a Malpensa, 4 arresti. Erano nello scalo errato

VARESE, 21 MAR - Sono stati arrestati tutti e quattro gli anarchici del collettivo "No Cpr" che nel pomeriggio di ieri sono riusciti a raggiungere l'area sosta dei velivoli all'aeroporto di Malpensa e a bloccare il volo Air Maroc AT951 in partenza per Casablanca per evitare il rimpatrio di un giovane cittadino marocchino. Le accuse, formalizzate dal pubblico ministero di Busto Arsizio Francesca Parola sono di resistenza a pubblico ufficiale, interruzione di pubblico servizio e attentato alla sicurezza dei trasporti. Nel corso degli accertamenti è tra l'altro emerso che i quattro hanno sbagliato aeroporto. Il giovane cittadino marocchino arrestato a Bergamo e poi trattenuto nel Cpr di Gradisca di Isonzo, in provincia di Gorizia, di cui volevano impedire la partenza era in realtà già decollato dall'aeroporto di Bologna. I quattro sono comunque riusciti a far tardare il volo di un'ora e 20 minuti e ad evitare il rimpatrio di un perfetto sconosciuto che si trovava a bordo. Il gruppo aveva già iniziato a protestare all'interno dell'aeroporto (Terminal 1), la loro presenza era stata immediatamente notata dalla sicurezza Sea che ha allertato la polizia di frontiera. I quattro a quel punto hanno forzato una porta allarmata correndo sin sul piazzale inseguiti dagli agenti. Gli addetti di rampa li hanno bloccati prima che riuscissero a salire sull'aereo. A quel punto i poliziotti li hanno fermati e portati negli uffici della Polaria per l'identificazione e l'arresto d'intesa con l'autorità giudiziaria. Nelle prossime ore i quattro compariranno davanti al Gip di Busto Arsizio Stefano Colombo per la convalida.